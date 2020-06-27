Баранец провел аналогию между агрессией Анкары в Ливии и гитлеровским шествием

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган шествует по Ближнему Востоку и Северной Африке под молчание мирового сообщества, как Гитлер в начале Второй мировой войны, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Президент Турции должен предстать перед международным судом из-за вторжения в Ливию, считают в партии "Египетский конгресс", где также потребовали от мирового сообщества четкой позиции по противодействию турецкой агрессивной политике.

ООН едва ли отреагирует на деятельность Анкары, высказал свое мнение Баранец в разговоре с ФАН. Он подчеркнул, что молчаливая позиция Организации позволяет Эрдогану идти шествием по землям Ближнего Востока и Северной Африки.

"А мне это чем-то напомнило гитлеровское шествие в начале войны, когда мировое сообщество тоже молчало, а Адольф Алоизович плевал на это и захватывал одну страну за другой", — отметил Баранец.

Вокруг Турции формируются две коалиции стран, которые поддерживают или осуждают агрессию Анкары, сказал Баранец. Он добавил, что это может привести к масштабному локальному вооруженному конфликту.