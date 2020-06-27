Институт Гайдара мог помочь Соболь создать фейк о голосовании по поправкам к Конституции

Юрист признанного в Российской Федерации иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь подала в СКР заявление о якобы "незаконных действиях" замглавы департамента образования Москвы Марины Смирницкой.

Активистка в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что направила в Следственный комитет заявление. Соболь утверждает, что у нее оказалась запись, где женщина, чей голос напоминает тембр Смирницкой, принуждает сотрудников ведомства стать участниками онлайн-голосования по поправкам к Конституции, а после отчитаться, передает Nation News.

Юрист запросила экспертизу записи в Академии МВД РФ у эксперта-криминалиста. После заявления Соболь стало известно, что он оказался очередным вбросом. В материалах использовался чужой голос, заявили в департаменте образования и науки города Москвы. Информацию о том, что данные Соболь являются фейком подтвердила и сама Смирницкая.

На деле, экспертизой занималась некоммерческая организация АНТО "Топ эксперт". Она относится к Институту Гайдара (Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, Gaidar Institute for Economic Policy). Сама организация является агентом влияния США по линии экономики и получает американские гранты от связанного с Госдепом подразделения.

Очевидно, что прозападная организация не станет выдавать свидетельство в пользу российской чиновницы. Вместо этого бумага будет напечатана в пользу "лояльного" главы ФБК Алексея Навального и его соратников. Также важно учитывать, что подобные экспертизы не учитываются судом, так как они не основываются на независимой и беспристрастной точке зрения.