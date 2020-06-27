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20:54   27 Июня 2020
Происшествия

Оператор ГТС Украины перешел на особый режим работы из-за наводнений на западе страны

Оператор ГТС Украины перешел на особый режим работы из-за наводнений на западе страны

Во время наводнений в западных областях Украины компания "Оператор газотранспортной системы Украины" перешла в спецрежим работы, сообщил глава ГТС страны Сергей Макогон.

На своей странице в соцсети Facebook Макогон написал, что работники компании определили наиболее опасные зоны и разработали меры локализации катастрофы в случае чрезвычайных ситуаций. Также ГТС Украины имеет сценарии переключения газовых протоколов.

Он добавил, что транзит газа в страны ЕС, а также транспортировка для украинских потребителей продолжается согласно запланированным объемам и без перебоев.

Посольство США на Украине ранее сообщило, что украинские власти в ближайшее время получат от Соединенных Штатов 100 тысяч долларов на ликвидацию последствий наводнения.

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Автор: Илья Романович
#украина #газ

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