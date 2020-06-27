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20:53   27 Июня 2020
Политика

СМИ Украины опубликовали фейк о "самолетах РФ" в Ливии, не представив доказательств

СМИ Украины опубликовали фейк о "самолетах РФ" в Ливии, не представив доказательств

Украинское СМИ Defense Express бездоказательно сообщило о российских самолетах МиГ-29, которые якобы поставили в Ливию.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), подобного рода сообщения идут в фарватере сомнительных заявлений африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) о российских воздушных судах в североафриканском государстве. На предоставленных американцами снимках невозможно определить ни место, ни дату съемок. Некоторые изображения больше напоминают подделку или кадры из видеоигры.

Украинские издания привыкли тиражировать фейки о "присутствии россиян" на территории ливийского государства. Наиболее популярные для вбросов темы — ЧВК «Вагнера», ЗРПК «Панцирь». Теперь этот перечень пополнился и российскими «МиГ-29». Фейковые сообщения на аналогичные темы, как стоит ожидать, вероятно, будут появляться и далее. Всех их объединяет одно — отсутствие каких-либо доказательств, построение «расследований» на сомнительных источниках или вовсе их отсутствие.

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Автор: Илья Романович
#украина #ливия #фейки

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