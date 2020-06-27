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20:41   27 Июня 2020
Армия

Украинские военные обстреляли жилые дома на окраине Донецка

Украинские военные обстреляли жилые дома на окраине Донецка

Украинские военные обстреляли окраины Донецка. Об этом журналистам рассказал представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения боевых действий.

Согласно опубликованным данным, атака началась в 17:25 по местному времени. В частности, Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка, применяя СПГ. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов.

Представитель ДНР подчеркнул, что украинские военные не прекращают обстреливать данный район. В связи с этим пожарные расчеты не могут приступить к тушению огня.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #всу #донецк

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