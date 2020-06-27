Украинские военные обстреляли жилые дома на окраине Донецка

Украинские военные обстреляли окраины Донецка. Об этом журналистам рассказал представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения боевых действий.

Согласно опубликованным данным, атака началась в 17:25 по местному времени. В частности, Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка, применяя СПГ. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов.

Представитель ДНР подчеркнул, что украинские военные не прекращают обстреливать данный район. В связи с этим пожарные расчеты не могут приступить к тушению огня.