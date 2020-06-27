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 Число онлайн-избирателей по поправкам достигло почти 900 тысяч человек

Число онлайн-избирателей по поправкам достигло почти 900 тысяч человек
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20:34   27 Июня 2020
Общество

Число онлайн-избирателей по поправкам достигло почти 900 тысяч человек

Число онлайн-избирателей по поправкам достигло почти 900 тысяч человек

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием сообщил, что в электронном порядке проголосовали почти 900 тысяч человек.

Представители штаба отмечают, что явившиеся на плебисцит по нововведениям в Основной закон страны составили примерно 75% от заявленных участников. Проголосовать с помощью высоких технологий смогли жители Москвы и Нижнего Новгорода. А саму работу мониторили тысячи специалистов в IT-сфере.

Ранее наблюдатель из Общественной палаты сообщила, что пост движения "Голос" (признан иноагентом) о "задвоенном избирателе" в Санкт-Петербурге не имеет под собой реальных фактов. Бюллетень молодого человека, проходящего службу в армии, действительно привезли на УИК, но его голос учтут только по месту нахождения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #явка #Голосование2020

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