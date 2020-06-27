Число онлайн-избирателей по поправкам достигло почти 900 тысяч человек

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием сообщил, что в электронном порядке проголосовали почти 900 тысяч человек.

Представители штаба отмечают, что явившиеся на плебисцит по нововведениям в Основной закон страны составили примерно 75% от заявленных участников. Проголосовать с помощью высоких технологий смогли жители Москвы и Нижнего Новгорода. А саму работу мониторили тысячи специалистов в IT-сфере.

Ранее наблюдатель из Общественной палаты сообщила, что пост движения "Голос" (признан иноагентом) о "задвоенном избирателе" в Санкт-Петербурге не имеет под собой реальных фактов. Бюллетень молодого человека, проходящего службу в армии, действительно привезли на УИК, но его голос учтут только по месту нахождения.