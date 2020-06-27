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 Рожин: угрозы оказывают на Турцию более отрезвляющее действие, чем переговоры по Ливии

Рожин: угрозы оказывают на Турцию более отрезвляющее действие, чем переговоры по Ливии
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20:02   27 Июня 2020
Политика

Рожин: угрозы оказывают на Турцию более отрезвляющее действие, чем переговоры по Ливии

Рожин: угрозы оказывают на Турцию более отрезвляющее действие, чем переговоры по Ливии

Турция слышит только угрозы, игнорируя итоги переговоров по Ливии, уверен главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Эксперт рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о высокой активности турецких грузовых самолетов и кораблей, которые доставляют в североафриканскую страну военные грузы.

В настоящее время боевики триполитанского режима продолжают заниматься подготовкой массированного наступления на город Сирт. Старейшины города призвали Ливийскую национальную армию (ЛНА) защитить город от турецкого вторжения и нападок ПНС.

На дипломатическом уровне на Турцию оказывается большое давление, чтобы она прекратила поддерживать боевиков ПНС и отказалась от военной оккупации ливийских территорий. При этом, по мнению Рожина, угрозы могут отрезвить главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лучше, чем переговоры.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #ливия #пнс

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