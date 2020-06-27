Недружественные России взгляды кандидата в Конгресс США от Демократической партии Элиота Энгеля оказались непопулярны у избирателей, в первую очередь среди афроамериканского населения страны.

Политик проиграл праймериз сразу после публикации открытого письма петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которое стало ответом на резолюцию Энгеля, передает ФАН.

В результате афроамериканец Джамаал Боуман разгромил избирающегося в Палату представителей с 1989 года Энгеля. Боуман смог набрать 62%, тогда как демократ Энгель - лишь 35%.

Вынесенная на обсуждение в начале июня резолюция относительно санкционных мер против российского бизнесмена Пригожина сыграла против конгрессмена. Энгель просчитался, решив, что афроамериканцы мало понимают, что происходит в мире. В итоге российский бизнесмен выглядит для чернокожего электората США защитником их прав и свобод, как и их собратьев в Африке.