Григорьев назвал нападение на членов УИК в Кургане единичным случаем хулиганства

Нападение на сотрудников участкового избиркома носит единичный характер. Скорее всего, речь идет об обыкновенном хулиганстве. Об этом рассказал «Политике сегодня» руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Ранее глава облизбиркома Валерий Самокрутов сообщил, что в Кургане двое пьяных мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии. Девушки возвращались с объезда в рамках надомного голосования. Хулиганы пытались вырвать у них мусорный пакет, в котором находились использованные средства индивидуальной защиты, и переносной пластиковый ящик для голосования.

19-летний наблюдатель с того же участка прогнал нападавших. Ящик с бюллетенями остался цел, бланки не пострадали. Позже мужчин задержала Росгвардия.

«На мой взгляд, такие действия носят совершенно единичный характер. Правоохранительные органы обязаны это расследовать», — говорит Григорьев.

По его словам, нападение никак не связано с тем, что это были члены избирательной комиссии.

«Пьяные люди просто напали на граждан. Когда такое большое количество людей принимает участие в выборах, конечно, такое исключить нельзя. Но я не думаю, что нужны какие-то дополнительные меры. Это, конечно, единичный случай, который, я думаю, не будет повторяться», — заключил собеседник издания.

Ранее Григорьев рассказал о разоблачении фейков о голосовании на Дальнем Востоке.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Даты ранее согласовал глава государства Владимир Путин. Каждый избирком соблюдает предписанные Роспотребнадзором санитарные нормы. Гражданам выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней.