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19:12   27 Июня 2020
Экономика

Госдума предложила увеличить отчисления от лотерей

Госдума предложила увеличить отчисления от лотерей

Организаторы лотерей, которые проводятся на территории России, должны будут отчислять в федеральный бюджет 10% от выручки за билеты. Все средства пойдут на финансирование детского и студенческого спорта.

Соответствующую инициативу планирует внести на рассмотрение в Государственную думу депутат "Единой России", член Комитета палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова.

Парламентарий уверена, что увеличение отчислений позволит сделать большой вклад в реализацию Стратегии по развитию физкультуры и спорта в стране до 2030 года. Эксперты во время обсуждения, отметила депутат, сошлись во мнении, что именно детский и студенческий спорт должны попасть под финансирование с процентов от выручки, передает "Парламентская газета".

Законопроект в думскую фракцию "Единой России" уже направлен на рассмотрение. Если члены "ЕР" его одобрят, инициативу внесут в Госдуму.

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Автор: Ирина Большунова
#госдума #отчисления #лотереи

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