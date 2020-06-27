Актер "Уральских пельменей" усомнился в избиении Собчак в монастыре на Урале
Известный артист шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов высказал сомнения насчет происшествия на территории Среднеуральского женского монастыря. Там неизвестные напали на телеведущую Ксению Собчак, где она снимала репортаж вместе с группой.
Сам Соколов только недавно подъехал к храму, где произошло нападение на участников фильма. Он сообщил, что пока не знает точных подробностей произошедшего, но оставил комментарий телеканалу "360", назвав ситуацию провокацией со стороны Собчак. Здесь у деятеля искусства живет духовный наставник.
"Она буянит, не знаю даже толком", — отметил он.
Ранее сама телеведущая поделилась с подписчиками своего Telegram-канала информацией, что записывала интервью у одного из своих героев, когда на нее напали неизвестны, отобрав видеозаписывающее оборудование и причинив физический вред команде.