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19:00   27 Июня 2020
Общество

Глава Республики Дагестан проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Глава Республики Дагестан проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации принял глава дагестана Владимир Васильев, сообщили официальные представители правительства региона.

Васильев сообщил журналистам, что никаких нарушений в ходе избирательного мероприятия выявлено не было. Глава республики проголосовал по дополнениям к Основному закону страны 27 июня, сообщили в Instagram правительства. Он отдал свой голос на избирательном участке №1105 в городе Махачкале.

"Я не имел ни одного доклада о том, что в выборном процессе возникают какие-то сложности. Люди у нас очень грамотные, и они прекрасно видят, когда власть работает, а если нет, они высказывают свое мнение", — заметил Васильев.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Даты ранее согласовал глава государства Владимир Путин. Каждый избирком соблюдает предписанные Роспотребнадзором санитарные нормы. Гражданам выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #дагестан #поправки #конституция #Голосование2020

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