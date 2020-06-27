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18:59   27 Июня 2020
Экономика

Конгресс США планирует выделить Украине 250 млн долларов в 2021 году

Конгресс США планирует выделить Украине 250 млн долларов в 2021 году

Киев может получить от США 250 млн долларов на военные нужды. Планируется, что средства выделят 1 октября, после начала нового финансового года.

Соответствующая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на будущий год. Его разработкой занимался председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Текст документа был опубликован 27 июня. Он стал ответом на бюджетный запрос администрации Соединенных Штатов.

Проект предусматривает выделение 250 млн долларов на инициативу по содействию безопасности на Украине, которая поддерживает и оказывает помощь ВСУ. Также 50 млн долларов из этой сумму могут использоваться только на летательные средства обороны. Год назад Смит делал такой же запрос на военную поддержку Киева.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #украина #бюджет

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