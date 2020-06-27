Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Индексация на возмездной основе означает, что граждане получают вознаграждение от государства, объяснила сенатор. Ранее эта категория россиян считались застрахованной по системе обязательного пенсионного страхования. Их пенсии не подлежали индексации, как и выплаты для работающих пенсионеров.

Бибикова также уточнила, что индексация будет произведена за все время, которое гражданин является опекуном. Для перерасчета не нужно обращаться в Пенсионный фонд, так как процедура произойдет в беззаявительном порядке, передает слова сенатора "Парламентская газета".