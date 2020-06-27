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 Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

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18:45   27 Июня 2020
Политика

Малькевич отметил беспрецедентный уровень активности на голосовании по Конституции РФ

Малькевич отметил беспрецедентный уровень активности на голосовании по Конституции РФ

Общественная палата Российской Федерации зарегистрировала в качестве наблюдателей более 500 тысяч граждан страны, которые проследят за голосованием по поправкам к Конституции. Событие прокомментировал член ОП Александр Малькевич.

По словам Малькевича, такое большое количество наблюдателей является свидетельством того, что уровень гражданской активности в РФ беспрецедентный. Люди осознают значимость события. Кроме того, ОП продемонстрировала свою полную открытость.

Малькевич подчеркнул, что наблюдатели являются неотъемлемой частью системы, призванной обеспечить безопасность и порядок на избирательных участках. За счет этого объективность голосования будет неоспоримой.

По словам Малькевича, ОП в режиме реального времени поддерживает контакты с каждым из наблюдателей. Ранее телеканал "360" сообщал, что на сайте vybory.mos.ru началась регистрация для видеонаблюдения за голосованием в Москве.

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Автор: Василий Пименов
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