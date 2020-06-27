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18:35   27 Июня 2020
Экономика

Васильев: китайский юань может вытеснить доллар на мировом валютном рынке

Васильев: китайский юань может вытеснить доллар на мировом валютном рынке

Экономический кризис, возникший на фоне карантинных ограничений, может привести к краху доллара. Юань в это время наоборот укрепляется и вскоре сможет заменить американскую валюту, заявил доктор экономических наук Владимир Васильев.

Одной из причин, которая приведет к окончательному обвалу доллара, Васильев считает стратегию США по выходу из ограничений. Она проигрывает на фоне других стран, например, в середине июня экспертами был зафиксирован резкий рост новых случаев инфицирования COVID-19. Из-за таких событий позиции доллара слабеют по отношению к юаню, сообщил эксперт в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Впоследствии мировые инвесторы будут больше обращать внимание на китайскую валюту как на новую интернациональную резервную замену. КНР таким образом получит большое количество политических и экономических преимуществ, в особенности на территории собственного региона, подытожил Васильев.

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Автор: Борис Нестеров
#валюта #доллар #кризис #юань #коронавирус

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