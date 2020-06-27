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18:22   27 Июня 2020
Политика

Германия оценила организацию наблюдения за голосованием по Конституции РФ в Москве

Германия оценила организацию наблюдения за голосованием по Конституции РФ в Москве

Московские власти сумели достойно организовать работу по наблюдению за избирательным процессом по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил парламентарий бундестага Стефан Кейтер.

По словам немецкого политика, в столице РФ достойно подошли к вопросу организации видеонаблюдения за голосованием по Конституции страны. Подобная инициатива позволит предотвратить инциденты с вбросами и мошенничеством.

Избирательный процесс по изменениям в Основном законе страны проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Каждый желающий принять участие в мероприятии может посетить участок для голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Телеканал "360" сообщал, что явка на голосование по Конституции РФ в Подмосковье в первые два дня составила 19,49%.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #бундестаг #конституция2020 #Голосование2020

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