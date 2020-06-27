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18:21   27 Июня 2020
Политика

Спикер парламента Ливии Салех посетит Москву в начале июля

Спикер парламента Ливии Салех посетит Москву в начале июля

Спикер Палаты представителей Агила Салех намерен вскоре посетить Москву с официальным визитом.

Советник Салеха по СМИ Фатхи аль-Марими сообщил ТАСС, что ливийский политик приедет в Россию. Обе стороны обсудят вопросы политического урегулирования кризиса в Ливии. Сейчас делегация из североафриканской страны ведет подготовку к поездке, которая запланирована на начало июля.

Аль-Марими подчеркнул, что визит состоится на фоне сложной ситуации в Ливии "как в политическом, так и в военном плане". Палата представителей продолжает выстраивать контакты для разрешения кризиса и прекращения огня. Все это делается в связи с предложенной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси "Каирской декларацией".

Документ поддержали Франция, Россия, Египет, ОАЭ и ряд других арабских стран. Декларация является единственно верным путем для возвращения мира в Ливию, считает Агила Салех. Спикер Палаты представителей уже ранее говорил, что не исключает возможного введения войск Египта на территорию страны. Как он заявил в интервью телеканалу AlHurra, миротворческую позицию Ас-Сиси поддержали все члены Палаты представителей. О введении солдат можно говорить только в том случае, если террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке Турции откажутся от урегулирования кризиса.

Согласно последней информации, главарь ПНС Файез Саррадж отказался выполнять главное положение "Каирской декларации" — прекращение огня по силам Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилым кварталам. Триполитанский режим, вместо конструктивного диалога, выбрал позицию захватчиков. Турции и террористам нужны нефтяные месторождения и богатые природными ресурсами территории.

"Каирская декларация" стала итогом продуктивных диалогов в Москве. Россия предложила создать специальную военную комиссию в формате "5+5", в состав которой вошли по пять представителей ЛНА и ПНС Ливии. Эта инициатива вновь была поднята на конференции в Берлине, по окончании которой было принято решение поспособствовать созданию комиссии.

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Автор: Илья Романович
#москва #россия #ливия #салех #палата представителей

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