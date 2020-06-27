Антипов предоставил доказательства, разрушающие "буковскую" версию в деле о крушении MH17

Малайзийский боинг был взорван, а не сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", как утверждают нидерландские прокуроры. Соответствующие доказательства предоставил технический эксперт Юрий Антипов.

По словам специалиста, его внимание привлек один из дисплеев, который расположен в кабине пилотов и называется Multifunction Display. Состояние монитора вызывает большие вопросы, поскольку корпус и дисплей полностью расплавлены. Поражающий элемент от "Бука" не мог причинить такой урон.

Юрий Антипов подчеркнул, что фотоснимки состояния такого монитора способны напрочь отбросить версию об использовании ЗРК "Бук", передает "ПолитРоссия".

Телеканал "360" также сообщал, что Нидерланды не получили от Украины данные с радаров по катастрофе MH17.