Военное вмешательство Турции в Ливию несет угрозу всей Северной Африке

Деятельность Турции на территории Ливии может привести к дестабилизации ситуации в Северной Африке, считает греческий посол в Египте Николаос Гарилидес.

Лидер государства должен стремиться к разумному соблюдению интересов населения своей страны и способствовать стабилизации обстановки в регионе, а не демонстрировать агрессивную политику, передает ФАН слова дипломата. Он отметил, что договор между Грецией и Италией о демаркации морских границ является примером конструктивного поведения.

Турция проявляла агрессию по отношению к Сирии, Ливии и Кипру, подчеркнул Гарилидес. Посол считает, что действия Анкары выходят за рамки поддержки одной из сторон ливийского кризиса, что угрожает стабильности в Северной Африке. Он также добавил, что гордится действиями Египта, направленными на защиту своих интересов и национальной безопасности.