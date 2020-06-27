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18:16   27 Июня 2020
Армия

Военное вмешательство Турции в Ливию несет угрозу всей Северной Африке

Военное вмешательство Турции в Ливию несет угрозу всей Северной Африке

Деятельность Турции на территории Ливии может привести к дестабилизации ситуации в Северной Африке, считает греческий посол в Египте Николаос Гарилидес.

Лидер государства должен стремиться к разумному соблюдению интересов населения своей страны и способствовать стабилизации обстановки в регионе, а не демонстрировать агрессивную политику, передает ФАН слова дипломата. Он отметил, что договор между Грецией и Италией о демаркации морских границ является примером конструктивного поведения.

Турция проявляла агрессию по отношению к Сирии, Ливии и Кипру, подчеркнул Гарилидес. Посол считает, что действия Анкары выходят за рамки поддержки одной из сторон ливийского кризиса, что угрожает стабильности в Северной Африке. Он также добавил, что гордится действиями Египта, направленными на защиту своих интересов и национальной безопасности.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #египет #ливия #посол #греция

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