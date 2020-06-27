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Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

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18:18   27 Июня 2020
Весь мир

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

Прибалтийские государства не могут рассчитывать на получение большего финансирования из бюджета Евросоюза, так как там существует жесткая система ранжирования государств и предоставления им квот.

Об этом изданию Baltnews в субботу, 27 июня, рассказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, по словам которого получение финансовой помощи от Евросоюза зависит от двух факторов:

«Первый – что, собственно, спонсировать. Как говорил великий грузинский писатель Амирэджиби: «Человеку денег хватить не может». Если задача – «заткнуть все дырки», там не то что на Литву, там финансирования никому не хватит», — отметил эксперт.

А вторым фактором, по его словам, является как раз сильная ранжированность Евросоюза, то есть деньги из бюджета ЕС расходуются в первую очередь на подъем стран первого порядка – Германии, Франции, затем на страны второго и третьего порядка – соответственно Польшу и Чехию, и так далее, а на Прибалтику денег может и не остаться.

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

«Дело не в том, что денег нет. Евро тоже можно напечатать, хотя в этом есть свои минусы. И дело не в том, чтобы не дать денег Литве, а чтобы дать денег так, чтобы она на эти деньги стала что-то делать и стала лучше жить», — объяснил Журавлев.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу литовский президент Гитанас Науседа встретится с председателем Евросовета Шарлем Мишелем для обсуждения финансовых перспектив ЕС. Как заявил в преддверии встречи Науседа, финансовая программа на долгосрочную перспективу должна быть более амбициозной. По его словам, при распределении средств необходимо использовать объективные и справедливые критерии, чтобы у всех членов Евросоюза была возможность использовать деньги из Фонда восстановления европейской экономики.

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #экономика #деньги #литва #прибалтика #финансирование #весь мир

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