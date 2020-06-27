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17:48   27 Июня 2020
Общество

Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

Фейки дают подтверждение тому, что нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ на самом деле нет. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.

Достоверность результатов гарантирует присутствие 502 494 наблюдателей по всей стране. Политик назвал это уникальным опытом. Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подтвердил недостоверность сообщений о нарушениях на избирательных участках, сообщает РИА Новости.

СМИ могут освещать ход голосования, но вмешиваться в работу комиссии не имеют права, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она сообщила, что к общественным наблюдателям нужно относится как к партнерам, и с благодарностью реагировать на их сообщения о выявленных нарушениях. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#голосование #конституция #клишас #Голосование2020

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