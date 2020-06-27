Филолог назвала решение Facebook переименовать Киев Пирровой победой над языком

Украина отказывается от истории своего языка в угоду политическим решениям, считает доктор филологических наук, профессор Клара Шарафадина. Так она прокомментировала корреспонденту «Политики сегодня» изменение транслитерации написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.

«У русского и украинского языков исторически был общий литературный язык, отказываться от общепринятой транслитерации, только чтобы дистанцироваться от русского языка в угоду политическим амбициям — значит отказываться от истории собственного языка», — говорит профессор.

Эксперт напомнила, что тенденция создания собственного литературного языка восходит еще к началу XX века, а известные события на Украине реставрировали ее и придали ей откровенно идеологический характер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, Facebook официально переименовал столицу в Kyiv, чтобы избежать созвучия с русским языком. По его словам, «движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу».

«Отношение к этому факту может быть сформулировано лингвистически как недоуменное, но это лишь очередной ход в общей политике Украины, когда и языковые изменения становятся политически ангажированными и декларируются ка политическая победа. По сути же это — Пиррова победа над историей собственного языка, ее забвение, — заключила специалист.

Киев для России останется «Киевом», а любые изменения — личное дело Украины, заметил член комитета Совфеда по международным делам Михаил Джабаров.

«Для нас он как был Киевом, так и будет. А что они там изгаляются в попытках отречься от своего прошлого с СССР, с Российской Империей — это их право. Я думаю, что эта дурь рано или поздно закончится», — считает сенатор.

В 2019 году Совет США по географическим названиям уже изменил правило написания Киева в международной базе на Kyev. В частности, новое название столицы Украины появилось на табло международных аэропортов.