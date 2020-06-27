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17:23   27 Июня 2020
Армия

ВП Ливии: ННК игнорирует доказательства контрабанды нефти боевиками ПНС и Турцией

ВП Ливии: ННК игнорирует доказательства контрабанды нефти боевиками ПНС и Турцией

Национальная нефтяная корпорация (ННК) помогает Турции оккупировать ливийские нефтяные месторождения, считают в Палате представителей Ливии.

Природные ресурсы ливийского государства захватываются турками при поддержке подконтрольной террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии ННК, передает ФАН слова главы комитета энергетики и природных ресурсов Палаты представителей Исы Урайби.

Корпорация помогает Анкаре оккупировать порты, а также нефтяные месторождения, игнорируя доказательства контрабанды нефти из районов, контролируемых ПНС Ливии, подчеркнул председатель комитета.

Позиция ННК в отношении Турции и преступного режима Файеза Сарраджа подтверждается тем, что представители компании запустили вброс о том, что на нефтяное месторождение Шарара якобы был совершен налет группой вооруженных лиц, которых в ННК бездоказательно приписали к ЧВК "Вагнера". Позже фейк был опровергнут работниками месторождения, указавшими на то, что никакого нападения не было.

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Автор: Яна Либерман
#турция #нефть #ливия #вброс #фейк #пнс

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