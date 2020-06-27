Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые британского университета Глазго, спустя полвека подтвердили теорию физика Роджера Пенроуза о том, что черные дыры можно использовать для получения энергии, но на это способны лишь высокоразвитые цивилизации.

Об этом в субботу, 27 июня, пишет известный немецкий еженедельник Der Spiegel, приводя рассуждения Роджера Пендроуза, опубликованные им в далеком 1969 году.

«Если направить объект во внешний слой черной дыры, где любая материя неизбежно начинает вращаться, ее можно использовать для получения энергии, если объект будет двигаться быстрее скорости света. В этом случае объект приобретет отрицательную энергию, — говорится в материале. — Если удастся расколоть объект на две части и при этом одна из них исчезнет в черной дыре, высвободится энергия раскола от отдачи. Но осуществить это, по мнению Пенроуза, вероятно, может только высокоразвитая цивилизация, другими словами, инопланетяне».

Там же сообщается, что в рамках проведенного у Университете Глазго эксперимента, исследователям удалось доказать эффект, описанный Пендроузом полвека назад, о чем они сообщили в научном издании Nature Physics. Ученые создали симулятор черной дыры – вращающийся и поглощающий звук диск из пенопласта, и направили на него кольцо из динамиков.

«Если диск вращается с достаточной скоростью, происходит нечто странное, частота звука меняется из положительной в отрицательную и практически забирает энергию вращающейся поверхности», — рассказал физик Марион Кромб из Университета Глазго.

По словам Кромба, полученный эффект был запечатлен на аудиозаписи, на которой слышно, как постепенно звук динамиков, встречающийся с все более быстро вращающимся диском, становится тише, а затем внезапно громкость звука возрастает до более высокого уровня, чем была изначально.