Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

 Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования

Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования
Филолог назвала решение Facebook переименовать Киев Пирровой победой над языком

Филолог назвала решение Facebook переименовать Киев Пирровой победой над языком

Германия оценила организацию наблюдения за голосованием по Конституции РФ в Москве

Германия оценила организацию наблюдения за голосованием по Конституции РФ в Москве
Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

 Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр
Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

 Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования

Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования
Филолог назвала решение Facebook переименовать Киев Пирровой победой над языком

Филолог назвала решение Facebook переименовать Киев Пирровой победой над языком

Германия оценила организацию наблюдения за голосованием по Конституции РФ в Москве

Германия оценила организацию наблюдения за голосованием по Конституции РФ в Москве
Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

Журавлев: Прибалтике никогда не хватит денег ЕС из-за «жесткого ранжирования»

 Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр
17:49   27 Июня 2020
Весь мир

Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр

Ученые британского университета Глазго, спустя полвека подтвердили теорию физика Роджера Пенроуза о том, что черные дыры можно использовать для получения энергии, но на это способны лишь высокоразвитые цивилизации.

Об этом в субботу, 27 июня, пишет известный немецкий еженедельник Der Spiegel, приводя рассуждения Роджера Пендроуза, опубликованные им в далеком 1969 году.

«Если направить объект во внешний слой черной дыры, где любая материя неизбежно начинает вращаться, ее можно использовать для получения энергии, если объект будет двигаться быстрее скорости света. В этом случае объект приобретет отрицательную энергию, — говорится в материале. — Если удастся расколоть объект на две части и при этом одна из них исчезнет в черной дыре, высвободится энергия раскола от отдачи. Но осуществить это, по мнению Пенроуза, вероятно, может только высокоразвитая цивилизация, другими словами, инопланетяне».

Там же сообщается, что в рамках проведенного у Университете Глазго эксперимента, исследователям удалось доказать эффект, описанный Пендроузом полвека назад, о чем они сообщили в научном издании Nature Physics. Ученые создали симулятор черной дыры – вращающийся и поглощающий звук диск из пенопласта, и направили на него кольцо из динамиков.

«Если диск вращается с достаточной скоростью, происходит нечто странное, частота звука меняется из положительной в отрицательную и практически забирает энергию вращающейся поверхности», — рассказал физик Марион Кромб из Университета Глазго.

По словам Кромба, полученный эффект был запечатлен на аудиозаписи, на которой слышно, как постепенно звук динамиков, встречающийся с все более быстро вращающимся диском, становится тише, а затем внезапно громкость звука возрастает до более высокого уровня, чем была изначально.

«Странно представлять себе, что здесь, в нашей лаборатории на западе Шотландии мы смогли подтвердить теорию 50-летней давности. Но мы считаем, что так могут открыться многие новые пути для научных исследований» — добавил еще один участник эксперимента физик Даниэль Фаччо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#космос #наука #общество #весь мир #исследование #физика #инопланетяне #энергия #черная дыра #эксперемент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...