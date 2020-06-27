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17:19   27 Июня 2020
Россия

Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования

Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования

Советский и российский режиссер Никита Михалков в своей авторской телепередаче «Бесогон» вновь обрушился с критикой на главу Сбербанка Германа Грефа, на этот раз за то, что тот предлагает внедрить в школах цифровые платформы, что станет первым шагом в реализации программы «Образование-2030».

В частности, Михалков отметил, что мир развивается в технологиях, и «с гусиным пером на телеге далеко не уедешь», но есть вопросы, ответы на которые появятся только со временем. По словам режиссера, в программе «Образование-2030» есть раздел «Смерть форматов». Предполагающий в течение пяти лет отмену всего, на чем до сих пор зиждилось классическое российское образование, а именно авторских учебников, стандартов цитирования, дипломов об окончании учебных заведений и так далее. А через 15 лет, по его словам, в историю уйдут и общеобразовательные школы, и университеты с их исследовательской работой, а главным, согласно программе «Образование-2030», станет онлайн-обучение.

Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования

Такая образовательная программа, предполагает Михалков, может привести к развалу страны, так как ведет к ограничению человеческого общения, к переформатированию общества и в итоге поделит людей на классы.

«На элиту, которая должна иметь образование, ручное, и на остальных, цифровиков. На элиту, допущенную, так сказать, к сакральным знаниям, и на всех остальных, которые эту элиту должны обслуживать. Разве это не разделение? Разве это не опасно?», — задается вопросом режиссер в завершение своих рассуждений.

При этом Михалков напомнил, что создателями программы «Образование-2030» являются 37 государств, в том числе все страны НАТО, то есть государства, являющиеся нашими геополитическим противниками.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество #весь мир #образование #греф #михалков #цифровизация

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