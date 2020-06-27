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Клишас прокомментировал появление фейковых публикаций о голосовании по Конституции РФ

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 Михалков предупредил о последствиях чрезмерной цифровизации образования

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Филолог назвала решение Facebook переименовать Киев Пирровой победой над языком

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16:58   27 Июня 2020
Общество

Клишас сообщил, что голосование по поправкам проходит без нарушений

Клишас сообщил, что голосование по поправкам проходит без нарушений

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас рассказал, что во время плебисцита о нововведениях в Основной закон страны не выявили никаких отступлений от предписанных норм.

Также он подчеркнул, что никто не совершает действий, способных повлиять на свободное волеизъявление граждан, пришедших на мероприятие. Перед тем как принять участие в голосовании, избиратели проходят необходимую процедуру из-за пандемии коронавирусной инфекции. Им измеряют температуру и выдают одноразовые перчатки и маски.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #клишас #Голосование2020

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