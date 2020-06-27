Клишас сообщил, что голосование по поправкам проходит без нарушений

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас рассказал, что во время плебисцита о нововведениях в Основной закон страны не выявили никаких отступлений от предписанных норм.

Также он подчеркнул, что никто не совершает действий, способных повлиять на свободное волеизъявление граждан, пришедших на мероприятие. Перед тем как принять участие в голосовании, избиратели проходят необходимую процедуру из-за пандемии коронавирусной инфекции. Им измеряют температуру и выдают одноразовые перчатки и маски.