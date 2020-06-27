Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Россия смогла превзойти Украину в области реализации реформ в экономике, считает глава украинского Исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-руководитель Одесской области и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили.

Правительство РФ прислушивается к предпринимателям в гораздо большей степени, чем украинские власти, подчеркнул Саакашвили.

Украинское государство было замещено чиновниками, ранее заявил бывший одесский губернатор. Он подчеркнул, что вместо государства на Украине имеются чиновники и их руководители, действующие от имени страны не в рамках обеспечения справедливости и защиты украинского населения.