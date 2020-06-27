ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

Центризбирком получил 105 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции, только 75 из них заслуживают реального внимания. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Остальные 30 обращений под вопросом, возможно, это фейковые жалобы, объяснила глава ЦИК. По словам Памфиловой, в Москве зарегистрировано 29 обращений, среди которых 20 заслуживают внимания. А в Санкт-Петербурге Центризбирком получил 35 жалоб, из них 29 будут расследованы в срочном порядке, передал корреспондент ФАН.

Памфилова отметила, что обратившиеся люди не побоялись себя "подставить". Они рассчитывают на защиту и вносят свой вклад в организацию честного и легитимного голосования, подчеркнула председатель. Памфилова пообещала, что ЦИК направит обращения прокурорам и губернаторам, а также не допустит, чтобы ответственность пала на невиновных.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ продлится до 1 июля. Этот день объявлен выходным.