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ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

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ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

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16:33   27 Июня 2020
Общество

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

Центризбирком получил 105 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции, только 75 из них заслуживают реального внимания. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Остальные 30 обращений под вопросом, возможно, это фейковые жалобы, объяснила глава ЦИК. По словам Памфиловой, в Москве зарегистрировано 29 обращений, среди которых 20 заслуживают внимания. А в Санкт-Петербурге Центризбирком получил 35 жалоб, из них 29 будут расследованы в срочном порядке, передал корреспондент ФАН.

Памфилова отметила, что обратившиеся люди не побоялись себя "подставить". Они рассчитывают на защиту и вносят свой вклад в организацию честного и легитимного голосования, подчеркнула председатель. Памфилова пообещала, что ЦИК направит обращения прокурорам и губернаторам, а также не допустит, чтобы ответственность пала на невиновных.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ продлится до 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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Автор: Руслан Неглинный
#цик #памфилова #Голосование2020

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