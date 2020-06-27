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16:32   27 Июня 2020
Политика

Шойгу назвал поправки к Конституции своевременными и актуальными

Шойгу назвал поправки к Конституции своевременными и актуальными

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал поправки к Конституции РФ своевременными, актуальными и серьезными. Об этом он заявил в субботу, 27 июня.

Министр обороны напомнил, что в разработке поправок участвовали не только профессионалы и юристы, но и обычные россияне, ведь предложения собирались со всей страны, уточнил он.

По мнению Шойгу, сегодня, в день голосования по поправкам в Основной закон РФ, произошла кристаллизация всего того, что предложили все слои населения России. В заключение министр назвал предложения россиян серьезными, актуальными и своевременными.

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Автор: Василий Пименов
#шойгу #поправки #Голосование2020

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