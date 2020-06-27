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16:47   27 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Галиной Третьяковой, которая ранее предложила стерилизовать не имеющих работы граждан, так как они якобы производят на свет детей «очень низкого качества». Глава государства опасается, что возникший скандал может нанести вред его партии.

Об этом рассказала сама Третьякова в эфире телеканала «Апостроф TV». По ее словам, президент допустил, что подобные высказывания с ее стороны могут стать причины провала партии власти на местных выборах, которые пройдут в октябре текущего года. При этом Зеленский назвал ее «торпедой».

Также Галина Третьякова добавила, что в ходе недавней встречи президент обсудил с ней законопроекты, которые ее комитет готовит для рассмотрения в Верховной раде на предстоящей неделе.

«Один из законопроектов — 2275-й, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого скандала», — объяснила депутат.

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Напомним: ранее Галина Третьякова, выступая в рамках вебинара, заявила, что безработные украинцы ждут от государства материальной поддержки, а сами при этом рожают детей «низкого качества», поэтому их было бы лучше стерилизовать. В пример депутат привела Сингапур и Великобританию, которые при помощи подобных жестких мер смогли «выкорчевать из нации элементы, не являющиеся защитниками и кормильцами».

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Автор: Александр Люблинский
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