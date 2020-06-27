Навальный пытался выдать вброс о голосовании в Саратове за правду

Избирательная комиссия Саратовской области опровергла фейк штаба блогера Алексея Навального о том, что якобы в МФЦ проголосовали вместо сотрудницы, находящейся в декрете.

Штаб Навального разместил в Сети запись, на которой сотруднице МФЦ, находящейся в декрете, сказали не приходить на голосование, так как за нее "уже все сделали". В приемной директора саратовского МФЦ опровергли эту информацию, уточнив, что фейк Навального не имеет никакого отношения к Саратову, пишет Федеральное агентство новостей.

Также не существует никаких доказательств, что на записи разговаривают действительно сотрудницы МФЦ. В избирательной комиссии Саратовской области после изучения назвали эту запись недостоверной. Жалоб в избирательную комиссию по этой ситуации не поступало, уточнили в избиркоме.

Как сообщал телеканал "360", явка на голосование по Конституции в Подмосковье в первые два дня составила 19,49%.