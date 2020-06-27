Навальный пытался выдать вброс о голосовании в Саратове за правду

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

 Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы
Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

 Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане
ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

 Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы
Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

 Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане
16:13   27 Июня 2020
Политика

Навальный пытался выдать вброс о голосовании в Саратове за правду

Навальный пытался выдать вброс о голосовании в Саратове за правду

Избирательная комиссия Саратовской области опровергла фейк штаба блогера Алексея Навального о том, что якобы в МФЦ проголосовали вместо сотрудницы, находящейся в декрете.

Штаб Навального разместил в Сети запись, на которой сотруднице МФЦ, находящейся в декрете, сказали не приходить на голосование, так как за нее "уже все сделали". В приемной директора саратовского МФЦ опровергли эту информацию, уточнив, что фейк Навального не имеет никакого отношения к Саратову, пишет Федеральное агентство новостей.

Также не существует никаких доказательств, что на записи разговаривают действительно сотрудницы МФЦ. В избирательной комиссии Саратовской области после изучения назвали эту запись недостоверной. Жалоб в избирательную комиссию по этой ситуации не поступало, уточнили в избиркоме.

Как сообщал телеканал "360", явка на голосование по Конституции в Подмосковье в первые два дня составила 19,49%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#навальный #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...