Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Работа избирательных участков во время голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве осталась без замечаний. Об этом сообщили в общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Как отмечается в статье РИА Новости, за время работы участков в столице не было получено ни одного замечания от Роспотребнадзора. Соблюдаются все рекомендации ведомства, связанные с эпидемиологической безопасностью.

Россияне могут проголосовать по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Голосование продлится до 1 июля.