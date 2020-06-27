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 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

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16:12   27 Июня 2020
Общество

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Работа избирательных участков во время голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве осталась без замечаний. Об этом сообщили в общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Как отмечается в статье РИА Новости, за время работы участков в столице не было получено ни одного замечания от Роспотребнадзора. Соблюдаются все рекомендации ведомства, связанные с эпидемиологической безопасностью.

Россияне могут проголосовать по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках с 8:00 до 20:00. Голосование продлится до 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #конституция #Голосование2020

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