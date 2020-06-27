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15:56   27 Июня 2020
Политика

Милонов указал на нарушение уголовного законодательства РФ командой Навального

Милонов указал на нарушение уголовного законодательства РФ командой Навального

Блогер Алексей Навальный и его команда должны понести уголовное наказание за свои провокации и попытку сорвать выборы, утверждает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

В Сети появились скриншоты с телефона соратников Навального, где обсуждается подготовка к очередной провокации. Милонов прокомментировал ситуацию.

По словам депутата, команда Навального и сам блогер пытаются сорвать процесс голосования, помешать россиянам проявить свою гражданскую позицию, пишет ФАН. Действия Навального являются нападением на конституционную свободу граждан РФ. Команда блогера могла бы, например, обеспечить контроль за процессом голосования, но вместо этого занимается вбросами и провокациями, так как понимает, что в процессе контроля они будут вынуждены признать свою беспомощность, говорит Милонов.

Навальный старается нанести тень на голосование, отобрать у россиян право на выбор. За такие действия блогер должен понести уголовную ответственность, заключил парламентарий.

Как сообщал телеканал "360", явка на голосование по поправками к Конституции РФ в Подмосковье за первые два дня составила 19,49%.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #поправки #навальный #милонов #Голосование2020

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