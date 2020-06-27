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15:48   27 Июня 2020
Происшествия

Собчак рассказала детали избиения съемочной группы в монастыре на Урале

Собчак рассказала детали избиения съемочной группы в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, которая снимала материал о схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию коронавируса.

По словам звезды, экс-журналиста "Медузы" Сергея Ерженкова повалили и начали избивать. Саму ведущую толкнули на землю и отобрали у нее камеру. Злоумышленники напали и на бывшего послушника Филиппа, который рассказал историю об издевательствах в детстве в монастыре. На своей Telegram-странице Собчак отметила, что ее помощница успела заснять нападение и видео скоро попадет в Сеть.

Ксения Собчак приехала в монастырь, чтобы снять фильм об одном из самых известных священников Урала схиигумене Сергии. По словам пресс-секретаря схиигумена, ведущая вместе со съемочной группой попыталась проникнуть в монастырь "через огороды". Она собиралась встретиться с духовной матерью одной из послушниц. После проникновения на территорию монастыря съемочную группу окружили порядка 30 человек и стали избивать бывшего послушника Филиппа и Сергея Ерженкова. Собчак вызвала на место происшествия полицию.

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Автор: Яна Либерман
#нападение #монастырь #собчак

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