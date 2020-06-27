Попыткой Навального дискредитировать голосование по поправкам займутся следователи

Блогер Алексей Навальный поручил сотрудникам своего штаба в Петербурге попытаться многократно проголосовать по поправкам к Конституции. Также в интернете сообщили, что Навальный пытается дискредитировать сам избирательный процесс.

Глава ФБК (признан в РФ иноагентом) своими действиями хочет изменить общественное мнение, заложив сомнение, что голосование прозрачное.

На антиконституционную деятельность Навального обратили внимание журналисты ФАН. Редакция издания по этому поводу направила запрос в Следственный комитет РФ, чтобы была проведена проверка действий блогера в рамках статей 142.2 и 141 Уголовного кодекса РФ.