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 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

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15:44   27 Июня 2020
Политика

Попыткой Навального дискредитировать голосование по поправкам займутся следователи

Попыткой Навального дискредитировать голосование по поправкам займутся следователи

Блогер Алексей Навальный поручил сотрудникам своего штаба в Петербурге попытаться многократно проголосовать по поправкам к Конституции. Также в интернете сообщили, что Навальный пытается дискредитировать сам избирательный процесс.

Глава ФБК (признан в РФ иноагентом) своими действиями хочет изменить общественное мнение, заложив сомнение, что голосование прозрачное.

На антиконституционную деятельность Навального обратили внимание журналисты ФАН. Редакция издания по этому поводу направила запрос в Следственный комитет РФ, чтобы была проведена проверка действий блогера в рамках статей 142.2 и 141 Уголовного кодекса РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #навальный #конституция #фан #дискредитация #Голосование2020

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