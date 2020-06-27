Штаб Навального во Владивостоке хотел выдать ролик 2019 года за голосование по Конституции

Последователи блогера Алексея Навального пытаются использовать любую возможность для дискредитации всероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Сотрудники Штаба Навального во Владивостоке выложили в Сеть видеозапись, которая была снята в Уссурийске на избирательном участке №2840. Материалы свидетельствуют: граждане пришли проголосовать, однако выяснилось, что от их имени участие в мероприятии принял кто-то другой.

Позже выяснилось, что ролик не соответствует проходящему в Российской Федерации голосованию по дополнениям в Основной закон страны, передает издание Nation News. На записи видно, что ни один из участников голосования не находится в защитной маске, что в настоящее время совершенно невозможно из-за действующих на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничений. Также девушка, заявившая о нарушении, держит в руках бумагу, на которой указан 2019 год.

Осознав бесперспективность вброса, авторы публикации удали видеоматериал, передает Telegram-канал "Субъект". Однако он остался в Сети. Внимание на него обратили авторы канала "Акитилоп", опубликовав у себя "скандальное видео". Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и продолжится до 1 июля. Даты ранее утвердил президент России Владимир Путин.