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15:42   27 Июня 2020
Общество

Штаб Навального во Владивостоке хотел выдать ролик 2019 года за голосование по Конституции

Штаб Навального во Владивостоке хотел выдать ролик 2019 года за голосование по Конституции

Последователи блогера Алексея Навального пытаются использовать любую возможность для дискредитации всероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Сотрудники Штаба Навального во Владивостоке выложили в Сеть видеозапись, которая была снята в Уссурийске на избирательном участке №2840. Материалы свидетельствуют: граждане пришли проголосовать, однако выяснилось, что от их имени участие в мероприятии принял кто-то другой.

Позже выяснилось, что ролик не соответствует проходящему в Российской Федерации голосованию по дополнениям в Основной закон страны, передает издание Nation News. На записи видно, что ни один из участников голосования не находится в защитной маске, что в настоящее время совершенно невозможно из-за действующих на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничений. Также девушка, заявившая о нарушении, держит в руках бумагу, на которой указан 2019 год.

Осознав бесперспективность вброса, авторы публикации удали видеоматериал, передает Telegram-канал "Субъект". Однако он остался в Сети. Внимание на него обратили авторы канала "Акитилоп", опубликовав у себя "скандальное видео". Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и продолжится до 1 июля. Даты ранее утвердил президент России Владимир Путин.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #фейк #Голосование2020

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