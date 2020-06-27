Глава Карачаево-Черкесии Темрезов посетил избирательный участок вместе с детьми

Свой голос по поправкам к Конституции РФ отдал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он проголосовал по месту жительства.

На избирательный участок Рашид Темрезов пришел вместе с детьми. О том, как именно проголосовал глава Карачаево-Черкесии, рассказали представители его пресс-службы. Кроме того, свой голос уже отдал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он проголосовал в Нальчике.

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации стартовало 25 июня. Отдать свой голос можно до 1 июля. Онлайн-голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области, которые заблаговременно подали заявления на портале госуслуг.