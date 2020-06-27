Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

После того, как американское издание The New York Times опубликовало материал с необоснованными обвинениями в адрес России в финансировании боевиков запрещенной в РФ террористической группировки Талибан*, сотрудникам посольства РФ в Вашингтоне начали поступать угрозы.

Об этом российское посольство в США сообщает на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные The New York Times, относительно Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в опубликованном сообщении.

При этом посольство проиллюстрировало свое сообщение скриншотом поступающих угроз. В одном из сообщений, в частности, анонимные авторы, ссылаясь на статью в NYT, предлагают объявить «вознаграждение» за российских дипломатов.

Ранее российское Министерство иностранных дел уже назвало фейками и «незатейливым вбросом» опубликованные в американской прессе материалы о том, что к происходившим в Афганистане заказным убийствам военнослужащих США якобы причастна военная разведка РФ.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — подчеркнули в МИД РФ.

Также во внешнеполитическом ведомстве обратились к властям США принять адекватные и эффективные меры в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Вашингтоном в 1961 году при подписании Венской конвенции о дипломатических отношениях.

* — «Талибан» — радикальное исламистское движение, деятельность которого запрещена в России решением Верховного суда.