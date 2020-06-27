Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

После того, как американское издание The New York Times опубликовало материал с необоснованными обвинениями в адрес России в финансировании боевиков запрещенной в РФ террористической группировки Талибан*, сотрудникам посольства РФ в Вашингтоне начали поступать угрозы.
Об этом российское посольство в США сообщает на своих официальных страницах в социальных сетях.
«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные The New York Times, относительно Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в опубликованном сообщении.
При этом посольство проиллюстрировало свое сообщение скриншотом поступающих угроз. В одном из сообщений, в частности, анонимные авторы, ссылаясь на статью в NYT, предлагают объявить «вознаграждение» за российских дипломатов.
Ранее российское Министерство иностранных дел уже назвало фейками и «незатейливым вбросом» опубликованные в американской прессе материалы о том, что к происходившим в Афганистане заказным убийствам военнослужащих США якобы причастна военная разведка РФ.
«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — подчеркнули в МИД РФ.
Также во внешнеполитическом ведомстве обратились к властям США принять адекватные и эффективные меры в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Вашингтоном в 1961 году при подписании Венской конвенции о дипломатических отношениях.
* — «Талибан» — радикальное исламистское движение, деятельность которого запрещена в России решением Верховного суда.
Посольство России в Вашингтоне заявило, что после публикации скандального материал газеты The New York Times (NYT), в котором Россию необоснованно обвинили в финансировании боевиков «Талибана»*, в адрес сотрудников посольства стали поступать прямые угрозы.
«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные The New York Times, относительно Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — написано на официальной странице российской дипмиссии в соцсети.
В российском МИД уже назвали фейком сообщения американских СМИ о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.
«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — отметили в ведомстве.
Кроме того, посольство прикрепило к своему сообщению скриншоты с угрозами. В частности, в одном из сообщений есть ссылка на статью NYT, которая сопровождается подписью: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов».
Российское внешнеполитическое ведомство посредством социальных сетей также обратилось к New York Times с призывом прекратить множить фейковые новости, которые могут повлечь за собой очень серьёзные последствия, вплоть до смертельной опасности.
Дипломаты также призвали американские власти принять адекватные меры.
«Мы требуем от властей США принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — сказано в сообщении посольства.
Напомним, что 29 статья конвенции, к которой апеллируют российские дипломаты, гласит, что «государство пребывания обязано относиться к дипломатическому агенту с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство».
Источник: https://rusvesna.su/news/1593243172