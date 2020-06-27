Гаспарян: акции "Голоса" и "навальнистов" могут иметь для них серьезные последствия

Публицист Армен Гаспарян сообщил, что ожидал появления информации о том, что движении "Голоса" (признан иноагентом) и сторонники блогера Алексея Навального попытаются нарушить плебисцит, однако теперь их ждет реальное наказание.

Ранее в сети появился доклад от "Голоса", которой рассказывает о нарушениях, датируемых еще не наступившими днями. Его опубликовал Telegram-канал "Опер пишет...". А его метаданные говорят, что датой создания файла стало 12 июня.

Также появился фрагмент переписки Ольги Гусевой, которая раньше была начальником штаба Навального, что стоит попробовать несколько раз проголосовать на разных избирательных участках, снимая происходящее на камеры гаджетов, а также голосуя онлайн.

Гаспарян заметил, что не удивлен происходящим. Ведь все они пытаются "создать картинку" и "орать на камеру" для привлечения внимания.

"Думаю, что результатом этой акции в случае с Навальным речь будет идти о переходе его отложенного заключения в реальное", —подчеркнул он в беседе с корреспондентом издания Nation News.

Все это подготовлено, чтобы заставить россиян поверить в то, что голосование имело подводные камни. А претензии уже написаны заранее.