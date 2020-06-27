Гаспарян: акции "Голоса" и "навальнистов" могут иметь для них серьезные последствия

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

 Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы
Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

 Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане
ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

 Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы
Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

 Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане
15:37   27 Июня 2020
Общество

Гаспарян: акции "Голоса" и "навальнистов" могут иметь для них серьезные последствия

Гаспарян: акции "Голоса" и "навальнистов" могут иметь для них серьезные последствия

Публицист Армен Гаспарян сообщил, что ожидал появления информации о том, что движении "Голоса" (признан иноагентом) и сторонники блогера Алексея Навального попытаются нарушить плебисцит, однако теперь их ждет реальное наказание.

Ранее в сети появился доклад от "Голоса", которой рассказывает о нарушениях, датируемых еще не наступившими днями. Его опубликовал Telegram-канал "Опер пишет...". А его метаданные говорят, что датой создания файла стало 12 июня.

Также появился фрагмент переписки Ольги Гусевой, которая раньше была начальником штаба Навального, что стоит попробовать несколько раз проголосовать на разных избирательных участках, снимая происходящее на камеры гаджетов, а также голосуя онлайн.

Гаспарян заметил, что не удивлен происходящим. Ведь все они пытаются "создать картинку" и "орать на камеру" для привлечения внимания.

"Думаю, что результатом этой акции в случае с Навальным речь будет идти о переходе его отложенного заключения в реальное", —подчеркнул он в беседе с корреспондентом издания Nation News.

Все это подготовлено, чтобы заставить россиян поверить в то, что голосование имело подводные камни. А претензии уже написаны заранее.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#навальный #гаспарян #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...