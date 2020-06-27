Григорьев заявил об отсутствии нарушений на избирательных участках в РФ

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны проходит под наблюдением свыше 1600 общественных организаций. Об этом рассказал глава Координационного совета ОП РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, в каждом субъекте России организованы ситуационные центры, работающие 24 часа в сутки и отслеживающие данные, которые поступают с избирательных участков. Григорьев отметил, что золотым правилом является строгость наблюдения за голосованием, пишет nom24.ru.

Представитель Общественной палаты добавил, что наблюдатели также отслеживают выполнение требований безопасности на УИК. Речь идет в том числе о санитарных нормах в связи с пандемией. В этом плане существенных нарушений не зафиксировано. Григорьев подчеркнул, что жесткий контроль ведется за всеми процедурами.

Телеканал "360" также сообщал, что более 21 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции РФ за два дня.