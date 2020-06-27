Григорьев заявил об отсутствии нарушений на избирательных участках в РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

 Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы
Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

 Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане
ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

ЦИК зафиксировал 105 обращений с жалобами на принуждение к голосованию

 Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения при голосовании по Конституции РФ в Москве
Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

Саакашвили заявил о превосходстве экономических реформ РФ над украинскими

 Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы

Зеленский рассказал, из-за кого «Слуга народа» может проиграть местные выборы
Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

Германия председательствует в ЕС: Меркель объявляет о конце однополярного мира

 Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане

Дипломаты РФ стали получать угрозы в США из-за фейка NYT об Афганистане
15:34   27 Июня 2020
Политика

Григорьев заявил об отсутствии нарушений на избирательных участках в РФ

Григорьев заявил об отсутствии нарушений на избирательных участках в РФ

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны проходит под наблюдением свыше 1600 общественных организаций. Об этом рассказал глава Координационного совета ОП РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, в каждом субъекте России организованы ситуационные центры, работающие 24 часа в сутки и отслеживающие данные, которые поступают с избирательных участков. Григорьев отметил, что золотым правилом является строгость наблюдения за голосованием, пишет nom24.ru.

Представитель Общественной палаты добавил, что наблюдатели также отслеживают выполнение требований безопасности на УИК. Речь идет в том числе о санитарных нормах в связи с пандемией. В этом плане существенных нарушений не зафиксировано. Григорьев подчеркнул, что жесткий контроль ведется за всеми процедурами.

Телеканал "360" также сообщал, что более 21 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции РФ за два дня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #мониторинг #наблюдение #оп рф #григорьев #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...