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"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы главы Татарстана

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15:10   27 Июня 2020
Политика

"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы главы Татарстана

"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы главы Татарстана

Татарстанское отделение "Единой России" выдвинуло Рустама Минниханова кандидатом на пост главы Татарстана. Об этом стало известно в субботу, 27 июня.

По информации "Коммерсанта", решение было поддержано большинством делегатов. Еще одна кандидатура, предлагавшаяся для выдвижения — министр транспорта республики Ленар Сафин, однако делегаты выбрали Минниханова.

Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года. В сентябре текущего года полномочия политика истекают. Выдвижение Минниханова на пост главы республики накануне поддержал президент России Владимир Путин. Выборы пройдут 13 сентября.

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Автор: Илья Романович
#выборы #единая россия #минниханов

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