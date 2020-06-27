"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы главы Татарстана

Татарстанское отделение "Единой России" выдвинуло Рустама Минниханова кандидатом на пост главы Татарстана. Об этом стало известно в субботу, 27 июня.

По информации "Коммерсанта", решение было поддержано большинством делегатов. Еще одна кандидатура, предлагавшаяся для выдвижения — министр транспорта республики Ленар Сафин, однако делегаты выбрали Минниханова.

Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года. В сентябре текущего года полномочия политика истекают. Выдвижение Минниханова на пост главы республики накануне поддержал президент России Владимир Путин. Выборы пройдут 13 сентября.