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15:07   27 Июня 2020
Общество

Граждан из удаленных мест автобусами доставляют на голосование по Конституции РФ

Граждан из удаленных мест автобусами доставляют на голосование по Конституции РФ

Россиян, проживающих далеко от УИК, доставят на автобусах, чтобы они могли проголосовать. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что существуют дальние поселения даже в центральной полосе России. Там проживают пожилые люди, а автобус ходит редко. Памфилова отметила, что нет никакой проблемы в том, чтобы использовать автобусы, главное чтобы на избирательных участках работали наблюдатели.

Проголосовать по поправкам к Конституции РФ предлагается всем гражданами России в возрасте от 18 лет. Избирательные участки открылись 25 июня и будут работать до 1 июля с 8:00 до 20:00.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #конституция #Голосование2020

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