Глава ФЗНЦ Малькевич проголосовал по Конституции в Казани

Председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич проголосовал по поправкам к Конституции России на избирательном участке в Казани. Об этом стало известно в субботу, 27 июня.

Малькевич пришел на участок в средствах индивидуальной защиты: на лице общественника была надета защитная маска, а на руках перчатки. Такие меры предосторожности призваны снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

В беседе с журналистами Малькевич отметил высокий уровень организации работы на УИК в Казани и признался, что приятно этим удивлен. Он подчеркнул, что дезинфекция на УИК, где он голосовал, не прекращается ни на минуту.