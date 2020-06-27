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14:51   27 Июня 2020
Политика

Глава ФЗНЦ Малькевич проголосовал по Конституции в Казани

Глава ФЗНЦ Малькевич проголосовал по Конституции в Казани

Председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич проголосовал по поправкам к Конституции России на избирательном участке в Казани. Об этом стало известно в субботу, 27 июня.

Малькевич пришел на участок в средствах индивидуальной защиты: на лице общественника была надета защитная маска, а на руках перчатки. Такие меры предосторожности призваны снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

В беседе с журналистами Малькевич отметил высокий уровень организации работы на УИК в Казани и признался, что приятно этим удивлен. Он подчеркнул, что дезинфекция на УИК, где он голосовал, не прекращается ни на минуту.

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Автор: Василий Пименов
#конституция #малькевич #Голосование2020

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