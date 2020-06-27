Die Zeit: в ЕС может сформироваться блок против США, РФ и Китая

Великобритания и Франция, обладающие ядерным арсеналом, а также Германия, имеющая первую экономику в Европе, способны выработать единую стратегию, чтобы сообща противостоять Америке, России и Китаю.

Об этом в субботу пишет немецкое еженедельное издание Die Zeit. Автор материала Йозеф Йоффе, считает, что богатая Европа, имеющая большое и образованное население, сейчас вынуждена выживать в «2,5-полярном мире», где есть две свердержавы – Соединенные Штаты Америки и Китай, а также «сверхдержава наполовину» Россия. Для того, чтобы отстаивать перед ними свои интересы, и заставить себя уважать, Евросоюзу, представляющему из себя «мешок блох», по мнению Йоффе, к сожалению, не достает ни единой воли, ни стратегии.

«Десятилетиями безопасность ЕС обеспечивали США, но после того, как главой Белого дома стал Дональд Трамп, «американский щит задрожал», — пишет автор. — Нынешний президент (США) обращается с «друзьями хуже, чем с врагами».

Также он отмечает, что после развала СССР Европа не страдала от отсутствия глобальной стратегии, так как Россия была слаба, а Китай еще не стал гигантом, но сейчас европейцы пребывают в растерянности, так как Штаты уходят из ЕС.

Теоретически, пишет Йоффе, Евросоюзу нужно объединить усилия с США, чтобы противостоять «антидемократическим» России и Китаю, но Трамп меняет курс «с частотой публикации твитов», а сам ЕС лишь уклоняется от ответственности и болтает языком.

Единственные, кто еще способен выработать общую стратегию в Европе – это, по мнению автора, Лондон, Париж и Берлин, так как британцы и французы сохранили скромный ядерный арсенал и «остатки стратегической культуры», а немцы имеют первую экономику в Европе.

При этом Германия является самым проблемным членом этой тройки из-за своей миролюбивости и «культуры сдержанности», отмечает Йоффе, но ей придется раскошелиться и войти в «стратегический триалог», раз уж европейцы не могут действовать слаженной командой в формате "27+1".