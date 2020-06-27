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14:34   27 Июня 2020
Армия

Роскосмос рассказал, почему Crew Dragon Маска небезопасен для экипажа

Роскосмос рассказал, почему Crew Dragon Маска небезопасен для экипажа

Специалисты Роскосмоса нашли ряд недостатков космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX, принадлежащей американскому изобретателю и бизнесмену Илону Маску, пишут СМИ.

Безопасность американского корабля вызвала серьезное сомнение у российских экспертов, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Роскосмоса. У специалистов возникли вопросы к решению разместить двигатели аварийной спасательной системы за стеной кабины аппарата. По их словам, находящееся рядом с астронавтами ракетное топливо является угрозой для экипажа, что доказывает взрыв Crew Dragon в ходе стендовых испытаний.

Эксперты также отметили слишком просторную кабину корабля, рассчитанную на большее количество человек, чем требуется для отправки на МКС, а также маленькую вместительность туалета и размещение его за шторкой, отделяющей санузел от кабины.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #роскосмос #spacex #илон маск #crew dragon

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