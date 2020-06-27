Роскосмос рассказал, почему Crew Dragon Маска небезопасен для экипажа

Специалисты Роскосмоса нашли ряд недостатков космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX, принадлежащей американскому изобретателю и бизнесмену Илону Маску, пишут СМИ.

Безопасность американского корабля вызвала серьезное сомнение у российских экспертов, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Роскосмоса. У специалистов возникли вопросы к решению разместить двигатели аварийной спасательной системы за стеной кабины аппарата. По их словам, находящееся рядом с астронавтами ракетное топливо является угрозой для экипажа, что доказывает взрыв Crew Dragon в ходе стендовых испытаний.

Эксперты также отметили слишком просторную кабину корабля, рассчитанную на большее количество человек, чем требуется для отправки на МКС, а также маленькую вместительность туалета и размещение его за шторкой, отделяющей санузел от кабины.