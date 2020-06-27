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14:30   27 Июня 2020
Общество

Самолет с медиками ФМБА приземлился на Байконуре для борьбы с коронавирусом

Самолет с медиками ФМБА приземлился на Байконуре для борьбы с коронавирусом

Спецборт с сотрудниками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России приземлился в байконурском аэропорту Крайний для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в городе.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос". На самолете прибыли медицинские работники ФМБА, они помогут Байконуру преодолеть пандемию. Врачи привезли аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лекарства и две тысячи комплектов средств индивидуальной защиты.

Медики выявили 6852 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах Российской Федерации за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом. Треть россиян не испытывала негативных симптомов. Выздоровели за этот же период 9200 граждан.

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Автор: Яна Либерман
#байконур #фмба #коронавирус

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