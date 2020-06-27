Самолет с медиками ФМБА приземлился на Байконуре для борьбы с коронавирусом

Спецборт с сотрудниками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России приземлился в байконурском аэропорту Крайний для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в городе.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос". На самолете прибыли медицинские работники ФМБА, они помогут Байконуру преодолеть пандемию. Врачи привезли аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лекарства и две тысячи комплектов средств индивидуальной защиты.

Медики выявили 6852 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах Российской Федерации за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом. Треть россиян не испытывала негативных симптомов. Выздоровели за этот же период 9200 граждан.