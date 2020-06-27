Новиков: флаг ЛГБТ на здании посольства Великобритании выходит за рамки норм этики

Посольство Великобритании в Москве вышло за границы понимания межгосударственных отношений и этики, вывесив на здании флаг ЛГБТ, заявил первый зампредседателя в комитете по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Новиков.

Посольства стран — это солидные учреждения, и делать из них объекты каких-то странных флешмобов, как минимум, неэтично, объяснил Новиков в разговоре с телеканалом "360". Могли бы повесить пиратский флаг с черепами — успех был бы тот же самый, подчеркнул депутат.

Новиков отметил, что посольства нужны для того, чтобы представлять интересы своих стран и сограждан, а если они не выполняют эти функции, то можно поставить вопрос о целесообразности существования такого учреждения. Поступок посольства Великобритании выходит за рамки понимания межгосударственных отношений и норм этики, резюмировал Новиков.