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14:17   27 Июня 2020
Экономика

Новый механизм газификации позволит россиянам подключиться к сети без доплат

Новый механизм газификации позволит россиянам подключиться к сети без доплат

В 2019 году газифицировано около 70% потребителей. Однако установление бесплатного подключения к газотранспортной системе потребует дополнительных усилий, рассказала директор по исследованиям в области строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ Ирина Кузнецова.

Сейчас оплата подключения к газовым сетям лежит на потребителях. Кроме того, именно граждане отвечают за подготовку сложной документации, которая подается в газораспределительные организации. Так, процесс присоединения обходится потребителям в сотни тысяч рублей, поскольку те обращаются к организациям-посредникам.

Кузнецова отметила, что сложившаяся ситуация требует проведения реформ. Часть из них заложена в поручениях президента России Владимира Путина. В первую очередь государство должно взять на себя финансирование подключения к газотранспортной сети, посредники должны быть исключены из процесса. Также необходимо создать стандарты подключения, а информация об энергетических балансах должна быть публичной.

Эксперт оценила, что ближайшим сроком, когда россияне смогут ощутить реализацию данных мер, станут 2023-2024 годы, передает РБК.

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Автор: Василий Пименов
#газ #газпром #потребители

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