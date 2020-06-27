Блогеры доказали факт подготовки Навальным и "Голосом" провокаций на 1 июля

Петербургский штаб основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального собирается устроить провокации во время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, выяснили блогеры.

Telegram-канал "Опер пишет" опубликовал скрин переписки с мобильника бывшего заместителя руководителя петербургского штаба Навального Ольги Гусевой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Она обсуждает с действующим главой штаба Ириной Фатьяновой новые "вводные", поступившие от Навального для организации дискредитации общероссийского голосования. Так, например, блогер активно рекомендует приходить на разные избирательные участки с одним паспортом, голосовать по нему и снимать всю процедуру на видеокамеру.